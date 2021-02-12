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Предварительная касса четверга: «Родные» уверенно возглавили прокат

Почти все остальные новинки показали результат ниже ожиданий

После трех недель тотального доминирования мультфильма ДУША (WDS), которая в конце недели должна будет взять рубеж в 1 млрд рублей, в лидеры наконец-то выбилась новинка. Российская комедия РОДНЫЕ (SPPR) заработала в четверг около 20 млн рублей и теперь, учитывая высокий множитель из-за День Святого Валентина, который придется на воскресение, может показать результат не менее 200 млн рублей за весь уикенд.

А вот вторая крупная новинка недели, комедия  LOVE (CRP), стартует несколько ниже ожиданий. У картины самая низкая заполняемость в первой десятке и сборы порядка 3,5 млн рублей. Этот результат позволяет рассчитывать примерно на 35-40 млн рублей за четыре дня проката. Посмотрим, внесет ли День Святого Валентина коррективы в этот прогноз.

ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ (CP) также пока не радует, зарабатывая только около 2,4 млн рублей. С похожим результатом стартовал и прошлый проект QS Films ВДОВА. Тогда по итогу недели хоррор заработал всего 14 млн рублей, сейчас с учетом обстоятельств можно рассчитывать на 20-25 млн рублей.

Около 2 млн рублей записал на свой счет мультфильм ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (VLG) и теперь его результат должен будет равняться 35-40 млн рублей в конце недели. 

Остальные новикни не смогли пробиться в десятку лучших релизов четверга.

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12.02.2021 Автор: Георгий Романов

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