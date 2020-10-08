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Предварительная касса четверга: «Стрельцов» все еще в лидерах

Но за второе место развернулась нешуточная борьба между «Гудбай, Америка» и «Честным вором»

По предварительным данным, с результатом около 5,2 млн рублей лидером четверга вновь стала биографическая драма СТРЕЛЬЦОВ (CP). Картина уже перевалила за рубеж в 250 млн рублей общих сборов, а концу уикенда максимально приблизится к отметке в 300 млн рублей.

За второе место чарта развернулась борьба между российским драмеди ГУДБАЙ, АМЕРИКА (CAO) и американским боевиком ЧЕСТНЫЙ ВОР (MG). Оба фильма записали на свой счет чуть менее 5 млн рублей, однако фильм с Лиамом Ниссоном сделал это на почти вдвое меньшем количестве сеансов. Оба фильма за четыре дня проката могут показать сборы в размере 30-35 млн рублей. 

На шестое мечто таблицы лучших релизов четверга взобрался перевыпуск классического фильма Ридли Скотта БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ (INK). Проект собрал порядка 1,5 млн рублей, однако обольщаться все-таки не стоит. У подобных проектов всегда очень мощный фанатский четверг (средняя посещаемость на сеанс 19 человек), но как правило низкий множитель. Поэтому фильм вряд ли соберет больше 5 − 5,5 млн рублей к концу уикенда.

Хоррор ПЕРВАЯ ВЕДЬМА (EXP) занял восьмую строчку с результатом порядка 1,3 млн рублей. В конце недели сборы релизы должны будут остановиться в районе 9-10 млн рублей, что позволит фильму сохранить место в первой десятке.

Последней новинкой, попавшей в десятку лучших, стал триллер КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ (CPF). У фильма Дейва Франко около 1 млн рублей собранных за первый день проката, что должно дать 6-7 млн рублей по итогу недели. 

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08.10.2020 Автор: Георгий Романов

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