Предварительная касса четверга: «Стрельцов» ожидаемо первый

По предварительным данным лидером четверга ожидаемо стала российская спортивная драма СТРЕЛЬЦОВ (CP). Фильм с Александром Петровым в главной роли заработал около 16 млн рублей, что должно дать 120-130 млн по итогу уикенда. По нынешним временам результат неплохой, но учитывая широкую роспись проекта, кинотеатры вправе были ожидать большего.



На второй строчке снова непотопляемый ДОВОД (CAO). Фильм Кристофера Нолана записал на свой счет еще приблизительно 8,5 млн рублей и рискует пополнить общую копилку к концу недели еще на 60-70 млн рублей. Этот результат позволит ему обойти итоговые показатели другого фильма режиссера НАЧАЛО.



На третью строчку с результатом порядка 7 млн рублей опустился лидер прошлой недели мелодрама ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (VLG). Такой результат позволит рассчитывать экранизации популярного романа на 50-60 млн по итогу уикенда.



Неважно пока дела идут у отечественного мультфильма БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА (CPR). По нашим данным на счету релиза всего 1,5 млн рублей, что даже с большим семейным множителем на конец неделе даст чуть больше 30 млн рублей. Впрочем, вполне возможно, что анимационный проект еще сможет нас удивить.



В противостоянии двух хорроров победу пока одерживает ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 (EXP). В свой официальный стартовый день испанский ужастик заработал около 2,5 млн рублей, что может дать 15-17 млн на конец недели. Всего же, с учетом превью на счету релиза уже 25 млн рублей и это уже лучший результат среди всех чистых хорроров выпущенных после пандемии. А вот у релиза КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ (NK) дела пока идут явно хуже. Фильм записал на свой счет чуть более 1 млн рублей и вряд ли сможет преодолеть на конец уикенда даже планку в 10 млн рублей.



Среди остальных новинок в десятку лучших неожиданно пробилась драма с Джудом Лоу ГНЕЗДО (CPF). Правда с результатом около 0,4 млн рублей проект сможет рассчитывать лишь на 2,5-3 млн рублей по итогу четырех дней проката.

24.09.2020 Автор: Георгий Романов