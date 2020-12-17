Предварительная касса четверга: «Обратная связь» вырвалась в лидеры

По предварительным данным, с результатом около 9,5 млн рублей лидерство в четверг захватила комедия ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (SPPR). С таким результатом проект «Квартета И» вполне может рассчитывать на 60-70 млн рублей по итогам уикенда. Правда, в данном случае сложно сказать, насколько первый день был для фильма фанатским, вполне вероятно, что множитель будет несколько ниже.



Несмотря на слабые предпродажи, неплохой результат в 8 млн рублей показала полнометражное продолжение известного сериала канала ТНТ РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ (CPR). Здесь также сложно предположить, как релиз поведет себя на выходных, ведь его фанантская составляющая еще сильнее, чем у лидера, однако 40-50 млн рублей релизу покориться должны.



Хоррор ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ (EXP) записал на свой счет чуть более 1 млн рублей, что должно будет дать 7-8 млн рублей к концу уикенда. К слову, нельзя не отметить, что у данного проекта самая высокая заполняемость на сеанс среди всей первой десятки лучших релизов четверга. Его основной жанровый конкурент ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (KNLG) стартовал несколько хуже, едва преодолев отметку в 0,7 млн рублей. С таким результатом картина максимум может рассчитывать на 5 млн рублей за уикенд.



Еще двуе новинки, комедия САМЫЙ НОВЫЙ ГОД (NKI) и боевик БРЕШЬ (PRD) также оказались в первой десятке. Они смогли записать на свой счет 0,5 и 0,3 млн рублей соответственно.



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17.12.2020 Автор: Георгий Романов