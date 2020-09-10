Предварительная касса четверга: «Довод» вновь первый

По итогу четверга на первом месте в таблице бокс-офиса России остался ДОВОД (CAO). По предварительным данным проект Кристофера Нолана заработал около 20,5 млн рублей. Это на 47% меньше, чем было у фильма ровно неделю назад, и учитывая старт сильно конкурента в лице МУЛАН это просто отличный результат. Данные цифры особенно обнадеживают, так как с субботы начинают свои работы кинотеатры Санкт-Петербурга, второго по значимости региона страны, поэтому можно ожидать повышенный множитель. Скорее всего сборы фильма составят порядка 140-160 млн рублей.



Второе место таблицы заняла дисневская сказка МУЛАН (WDS). По нашим данным её сборы за четверг составили приблизительно 18 млн рублей. Не самый резвый старт для проекта подобного уровня, однако нужно понимать, что у семейных релизов как правило выше множитель, а значит с учетом открытия к выходным новых площадок можно ожидать, что нас будет ждать фотофиниш с ДОВОДОМ.



Замыкает тройку лучших фильм-концерт BTS: РАЗБЕЙ ТИШИНУ. ФИЛЬМ (COOL). За первый день проката на счету проекта 6,6 млн рублей, однако учитывая предпродажи, тотал фильма уже свыше 14 млн рублей, что говорит о том, что основная фан-база корейской группы еще не активизировалась. В данной ситуации сложно предположить сколько релиз соберет по итогу уикенда, но вполне вероятно, что цифра будет колебаться от 30 до 40 млн рублей. Хотя не исключенно, что замахнется и на большее.



Среди других новинок недели восьмое место занял триллер АССИСТЕНТКА (RUR). На счету фильма всего 130 тысяч рублей и такой результат скорее всего не позволит релизу сохранить место в десятке по итогу всего уикенда. Скорее всего его вытеснят анимационные релизы, которые традиционно сильны в выходные дни.



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10.09.2020 Автор: Георгий Романов