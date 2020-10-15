Предварительная касса четверга: в лидеры неожиданно вырвался «Довод»

Свой седьмой уикенд в прокате фантастический боевик ДОВОД (CAO) вновь начинает с первой строчки. Фильм Кристофера Нолана записал на свой счет чуть более 3 млн рублей и этот неожиданный скачок может дать от 20 до 25 млн рублей по итогу всего уикенда. Однако, лидирующая группа очень плотная, поэтому лидер в конце недели вполне может и поменяться.

Из новинок лучшей по сборам стал китайский боевик АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ (MG). Фильм с Джеки Чаном заработал порядка 2 млн рублей, что должно вылиться в 13-15 млн рублей за четыре дня проката. На данный момент релиз занимает пятую строчку чарта, но на выходных за счет высокого семейного множителя его наверняка обойдет мультфильм СЕМЕЙКА БИГФУТОВ (VLG), который уже преодолел планку в 80 млн рублей итоговых сборов, и скорее всего к воскресенью уже разменяет 100 млн рубеж, или по крайней мере вплотную к нему приблизится.

Еще одна новинка, отечественный триллер ГИПНОЗ (SPPR), занял седьмую строчку таблицы. Средняя посещаемость проекта около 3 человек на сеанс оказалась самой низкой среди всей первой десятки лучших релизов недели. Всего же на счету фильма около 1,2 млн рублей, что даст примерно 9-11 млн рублей к концу недели.

Остальные новинки пробиться в первую десятку так и не смогли.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

15.10.2020 Автор: Георгий Романов