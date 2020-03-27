Предварительная касса четверга: впереди снова «Тролли»

В условиях повсеместного закрытия кинотеатров и объявления карантина результат четверга вряд ли можно назвать даже посредственным. Скорее всего, к концу уикенда счет работающих кинотеатров пойдет на десятки.
Тем не менее, лидером снова оказался анимационный фильм ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР (UPI). Мультфильм заработал чуть меньше двух миллионов рублей, что при удачном раскладе могло бы дать порядка 16-18 млн за уикенд.
В этой сложной ситуации сам факт выхода в прокат новинок уже можно назвать геройством. В первую десятку попало сразу две из них. Хоррор ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ (EXP) занял четвертую строчку чарта с результатом 0,6 млн рублей, а норвежский фильм-катастрофа ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ (CPF) смог записать на свой счет 0,3 млн рублей и занять седьмую строчку таблицы лучших релизов.
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27.03.2020 Автор: Георгий Романов
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