Предварительная касса четверга: «Тролли» вышли в лидеры

По предварительным даным с результатом 14 млн рублей, лидерство в прокате захватил анимационный проект студии Dreamworks ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР (UPI). С похожих цифр начинал свой прокат предыдущий релиз студии ЭВЕРЕСТ, правда и ситуация в прокате и мире была несколько иная. Так как в данном случае множитель мультфильма может быть абсолютно любой, то полагаем, что мультфильм заработает от 150 до 200 млн рублей.

Остальные новинки недели претендуют на более скромные результаты по итогу уикенда. Так, шестую и седьмую строчки чарта заняли драма АФЕРА В МАЙАМИ (EXP) и мелодрама ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ (PIFD) заработавшие 1,5 млн рублей и 1,3 млн рублей соответственно. Оба фильма смгут записать на свой счет порядка 10-15 млн рублей на конец недели.

Последей новинкой попавшей в десятку лучших стала отечественная комедия НОМЕР ОДИН (MG). На ее счету около 1 млн рублей.

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20.03.2020 Автор: Георгий Романов