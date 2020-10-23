Предварительная касса четверга: «Дедушка нелегкого поведения» вырвался в лидеры

По предварительным данным, в четверг лидером кинопроката оказался ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (PNR). Даже несмотря на формат превью, фильм получил около 2 тысяч сеансов, что при наработке в 9 человек на сеанс дало около 5 млн рублей. Теперь все зависит от множителя проекта, который, судя по резвому старту, вряд ли будет таким, какой обычно показывают релизы, рассчитанные на семейную аудиторию. Но даже без него от релиза можно ожидать 30-35 млн рублей за четыре дня проката.

Комедия ГЛУБЖЕ! (SPPR) собрала чуть меньше − 4,8 млн рублей и заняла вторую строчку чарта. У российского проекта было на треть больше сеансов, так что тот факт, что он не возглавит прокат по итогу всего уикенда, − большая неожиданность. Фильм Михаила Сегала к вечеру воскресения может записать на свой счет около 30 млн рублей.

Еще одна российская комедия − ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА (CRP) − забралась на четвертую строчку таблицы лучших релизов уикенда. Проект заработал 1,7 млн рулей и может рассчитывать на результат в районе 10-12 млн за уикенд.

Совсем разочаровывающие цифры пока у драмы ДОКТОР ЛИЗА (BN). Фильм Оксаны Карас показал самую низкую наработку среди всей первой десятки (3 человека на сеанс) и внес в свою копилку примерно 1,2 млн рублей, что в конце недели даст в лучшем случае 10 млн рублей.

Последней новинкой, попавшей в топ-10 четверга, стал фильм Джада Аппатоу КОРОЛЬ СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДА (UPI). С результатом 0,6 млн рублей этот релиз замкнул десятку, но, вполне вероятно, что на выходных его обойдет МУЛАН (WDS).

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23.10.2020 Автор: Георгий Романов