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Предварительная касса четверга: «Годзилла против Конга» продолжает лидировать в прокате

«Майор Гром: Чумной доктор» стартует ниже ожиданий

По предварительным данным, лидером четверга второй раз подряд становится фантастический экшн Адама Вингарда ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА (UPI). Картина заработала около 22 млн рублей, что позволяет ей рассчитывать на 160-170 млн рублей по итогу уикенда. Этого хватит, чтобы удержать лидерство в чарте лучших релизов недели.

Отечественный проект МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (WDS), основанный на одноименном комиксе, в первый прокатный день смог записать на свой счет около 15 млн рублей. Учитывая широкую роспись релиза, данный резльтат явно ниже ожиданий как его создателей, так и кинотеатров. Скорее всего, фильм заработает 100-120 млн рублей за 4 дня проката. Впрочем, если семейная аудитория воспримет его положительно (возрастной рейтинг проекта 12+), то эта цифра может быть немного выше.

Хоррор УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА (EXP) стартовал примерно с 2 млн рублей, и теперь может к воскресенью пополнить свою копилку на 15-16 млн рублей. 

Стоит также отметить, что отметку в 500 млн рублей преодолела комедия ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (CP) обогнав по этому показателю другой фильм с Сергеем Буруновым в главной роли − РОДНЫЕ (SPPR).

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02.04.2021 Автор: Георгий Романов

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