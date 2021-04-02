Предварительная касса четверга: «Годзилла против Конга» продолжает лидировать в прокате

По предварительным данным, лидером четверга второй раз подряд становится фантастический экшн Адама Вингарда ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА (UPI). Картина заработала около 22 млн рублей, что позволяет ей рассчитывать на 160-170 млн рублей по итогу уикенда. Этого хватит, чтобы удержать лидерство в чарте лучших релизов недели.

Отечественный проект МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (WDS), основанный на одноименном комиксе, в первый прокатный день смог записать на свой счет около 15 млн рублей. Учитывая широкую роспись релиза, данный резльтат явно ниже ожиданий как его создателей, так и кинотеатров. Скорее всего, фильм заработает 100-120 млн рублей за 4 дня проката. Впрочем, если семейная аудитория воспримет его положительно (возрастной рейтинг проекта 12+), то эта цифра может быть немного выше.

Хоррор УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА (EXP) стартовал примерно с 2 млн рублей, и теперь может к воскресенью пополнить свою копилку на 15-16 млн рублей.

Стоит также отметить, что отметку в 500 млн рублей преодолела комедия ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (CP) обогнав по этому показателю другой фильм с Сергеем Буруновым в главной роли − РОДНЫЕ (SPPR).

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02.04.2021 Автор: Георгий Романов