Предварительная касса уикенда: «Непосредственно Каха» снова первый

По предварительным данным, с результатом около 90 млн рублей лучшим релизом уикенда вновь стала комедия НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (CP). Релиз потерял около 60% относительно прошлого уикенда, но все равно показал отличную заполняемость в 19 человек на сеанс, что такжне является лучшим результатом недели.



Лучшей из новинок стала американская комедия АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ (VLG). Релиз смог записать на свой счет чуть более 30 млн рублей, что несколько ниже, чем можно было бы ожидать от фильма такого популярного сейчас жанра с богатым актерским составом.



Триллер ВЗАПЕРТИ (CP) начал свой прокат в пятницу, однако это не помешало ему получить широкую роспись и заработать около 19 млн рублей за три дня проката. Данный результат является третьим в таблице лучшим релизов уикенда.



Мультфильм СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ (NKI) с 17 млн рублей расположился на четвертой строчке чарта. Анимационный проект показал наработку в 12 человек на сеанс, уступив по этому показателю лишь лидеру и отлично работающей вторую неделю в прокате драме ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (CPF).



Жанровые новинки СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ (MG) и КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ (SPPR) не смогли привлечь массового зрителя и закончили уикенд с результатом около 8,5 млн рублей.



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22.11.2020 Автор: Георгий Романов