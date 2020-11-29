Предварительная касса уикенда: Сразу две новинки попали в тройку лучших релизов

Лидерство в российском прокате третью неделю подряд сохраяет за собой комедия НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (CP). Проект записал на свой счет ещё 43 млн рублей и его общая касса теперь составляет свыше 450 млн рублей. Скорее всего полумиллиардная планка релизу покорится ужне на следующей неделе.



Лучшей из новинок стала отечественная спортивная драма НА ОСТРИЕ (CP). По предварительным данным релиз заработал 34 млн рублей и занял вторую строчку чарта. Другая амбициозная новинка, комедия ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (CAO) замкунула тройку лучших с 29 млн рублей за четыре дня проката.



Семейный релиз ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (VLG) показал неплохую заполняемость на сеанс в 11 человек и смог записать на свой счет порядка 20 млн рублей. Этот результат позволил ему расположиться на четвертой строчке таблицы лучших релизов уикенда. С похожих цифр начинал свой прокат другой фэнтези-проект прокатчика с сильной драматической составляющей ГОЛОС МОНСТРА.



Сразу две новинки для любителей пощекотать нервы попали в итоговый чарт. Хоррор ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ИНСОМНИЯ (EXP) занял девятую строчку с показателем 7,6 млн рублей, а фантастический триллер ГРАНЬ ВРЕМЕНИ (NKI) заработав около 7,2 млн рублей замкнул десятку.



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29.11.2020 Автор: Георгий Романов