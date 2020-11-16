Предварительная касса уикенда: «Непосредственно Каха» одерживает уверенную победу

Феноменальный результат в российском прокате показывает проект НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (CP). По предварительным данным комедия заработала порядка 220 млн рублей со средней заполняемостью 36 человек на сеанс. Давненько отечественный прокат не показывал таких впечатляющих результатов. У боевика Кристофера Нолана ДОВОД (CAO) в начале сентября было 193 млн рублей, а больше чем фильм Виктора Шамирова за первый уикенд в последний раз зарабатывала в начале марта другая комедия прокатчика ОТЕЛЬ БЕЛГРАД. Впрочем, вполне вероятно, что когда придут официальные данные позади останется и она.



Не сильно впечатляющие цифры показала другая амбициозная новинка, комедийный хоррор ДИЧЬ (UPI). Здесь на результатах сказалось отсутствие фильма в расписании двух крупных киносетей и мощный старт конкурента, который работал приблизительно на ту же самую целевую аудиторию. Всего же релиз заработал около 25 млн рублей и занял 3 строчку чарта.



Отличный старт показала драма ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (CPF) режиссера Томаса Винтенберга. По нашим данным на счету у проекта 20 млн рублей и второй, после лидера, результат по средней заполняемости зала и наработке на сеанс. А вот у уступившей ей четвертую строчку таблицы, отечественной драмы ЦОЙ (CPR) ситуация ровным счетом обратная - худший результат в первой десятке по заполняемости и наименьшая наработка на сеанс. Общий же результат картины равен чуть более 15 млн рублей за четыре дня проката.



Последней новинкой попавшей в чарт стал мультфильм АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ (MG). Анимационный релиз записал на свой счет приблизительно 13,5 млн рублей и расположился на 7 строчке таблицы лучших фильмов уикенда.

16.11.2020 Автор: Георгий Романов