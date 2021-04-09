Предварительная касса четверга: «Мортал Комбат» показывает рекордный старт

Согласно предварительным данным, с результатом около 95 млн рублей начал прокат фантастический боевик МОРТАЛ КОМБАТ (UPI). Это больше показателей стартового дня проекта ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА (UPI), который две недели назад освоил 89 млн рублей. Соответственно, теперь именно МОРТАЛ КОМБАТ принадлежит рекорд первого дня проката в 2021 году, если оставить за скобками период новогодних праздников. Скорее всего цифры первого уикенда у новинки также будут выше, чем у кроссовера. Экранизация популярной видеоигры может заработать от 450 до 550 млн рублей в зависимости от того, насколько фанатским был четверг. Также стоит напомнить, что возрастной рейтинг фильма 18+, что значительно уменьшает его аудиторию.



Вторая крупная новинка уикенда, мультфильм 100% ВОЛК (NKI), стартует с цифры 3,4 млн рублей. Это прекрасный результат для детского проекта. Такой итог первого дня позволяет релизу рассчитывать на 40-50 млн рублей за четыре дня проката, что станет лучшим стартом для независимой анимации в этом году.



Отечественная комедия БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ (CRP), по предварительным данным, заработала в четверг 1,4 млн рублей. Это должно позволить ей добраться до 10-миллионной отметки к концу недели. У проекта самая низкая средняя заполняемость на сеанс в первой десятке.



Сразу две картины, рассчитанные на избирательного зрителя, заняли нижние строчки топ-10. Драма Вадима Перельмана УРОКИ ФАРСИ (BN) собрала 1,1 млн рублей, что должно вылиться в 8-9 млн рублей в конце уикенда. Обладатель премии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» МИНАРИ (EXP) смог записать на свой счет около 0,6 млн рублей и едва ли сможет преодолеть 5-миллионный рубеж к вечеру воскресенья.

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09.04.2021 Автор: Георгий Романов