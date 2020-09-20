Предварительная касса уикенда: «После. Глава 2» стартует лучше первой части

Экранизация молодежного бестселлера ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (VLG) по предварительным данным с результатом около 140 млн рублей уверенно захватывает лидерство в российском прокате. Этот результат на 25% лучше выходившей год назад первой части франшизы. Проект также показал лучшую заполняемость среди всей первой десятки - 26 человек на сеанс.



Вторую строчку занял лидер прошлых двух недель фантастический боевик ДОВОД (CAO). Фильм Кристофера Нолана потерял около 23% относительно прошлого уикенда и заработал порядка 115 млн рублей. Уже во вторник фильму покорится отметка сборов в 600 млн рублей.



На третьем месте чарта расположилась диснеевская сказка МУЛАН (WDS). Проект показал хороший множитель на выходных и смог преоделеть отметку сборов в 80 млн рублей. В общей сложности в копилке фильма пока 250 млн рублей.



Неожиданная рокировка относительно сборов четверга показали два хоррора. На четвертое место забрался испанский проект ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 (EXP), который выходил в формате превью, и по нашим данным заработал около 15 млн рублей. Релиз показал великолепную заполняемость для жанра в 19 человек на сеанс и дал хороший задел для полноценного старта на следующей неделе. А на 5 место опустился АНТЕБЕЛЛУМ (CP) на счету которого оказалось чуть более 11 млн рублей.



Сразу две новинки от одного дистрибьютора также смогли попасть в первую десятку лучших релизов уикенда. Порядка 7,5 млн рублей собрал мультфильм КО-КО-КО! (MG), более чем в два раза превзойдя результат схожего проекта КУРИНЫЙ ЗАБЕГ, стартававшего около месяца назад. А вот боевик ЛЬВИЦА (MG) результатами не порадовал. На счету фильма 2,5 млн рублей и самая низкая наработка на сеанс в первой десятке чарта.



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20.09.2020 Автор: Георгий Романов