Предварительная касса уикенда: «Последний богатырь» вырвал победу у «Чудо-женщины»

Неожиданно упорной получилась борьба за первое место таблицы лучших релизов уикенда. Предварительные результаты отдают победу холдоверу ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (WDS) c результатом около 130 млн рублей за четыре дня проката, что позволило преодолеть фильму отметку в 1,8 млрд рублей. Экранизация комиксов DC ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 (CAO) отстала от лидера менее чем на 10 млн рублей и вполне верояно, что официальные данные еще больше сократят этот разрыв.



Хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА (EXP) показал лучшую заполняемость среди всех новинок и записал на свой счет приблизительно 18 млн рублей. С учётом превью-показов в копилке картины уже около 40 млн рублей.



Российская комедия НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ (SPPR) напротив показала худший результат по заполняемости (7 человек на сеанс) и показала результат в районе 12 млн рублей. Это позволило релизу занять седьмую строчку чарта.



Замкнула десятку лучших еще одна новинка - эротическая мелодрама ОБЫКНОВЕННАЯ СТРАСТЬ (PIFD). Фильм с Сергеем Полуниным в главной роли заработал 3 млн рублей.



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18.01.2021 Автор: Георгий Романов