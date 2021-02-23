Предварительная касса расширенного уикенда: «Конек-Горбунок» летит к 1 миллиарду рублей

Абсолютным триумфатором расширенного шестидневного уикенда стала экарнизация сказки Петра Ершова КОНЕК-ГОРБУНОК (SPPR). По предварительным данным, на счету картины около 550 млн рублей при средней заполняемости 41 человек на сеанс. Потрясающий результат для постковидного проката, который обнадеживает как кинотеатры, так и продюсеров других крупных отечественных релизов, готовящихся выйти в прокат в первой половине года.



Вторую строчку заняла комедия РОДНЫЕ (SPPR), заработав за шесть дней чуть более 150 млн рублей. Правда, по наработке на сеанс фильм уступил сразу нескольким новинкам. Всего же на счету фильма уже более 400 млн рублей. Преодоление полумиллиардной планки - лишь вопрос времени.



Порядка 125 млн рублей смог записать на свой счет анимационный релиз ДУША (WDS), занявший третью строчку чарта, . Вот уже пятую неделю к ряду мультфильм не покидает тройки лидеров уикенда и уже заработал в российском прокате более 1,15 млрд рублей. На данный момент это второй результат 2021 года после фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА.



Битва между отечественными комедийными новинками СПАСИТЕ КОЛЮ! (WDS) и БАТЯ (CP) закончилась убедительной победой релиза компании ЦПШ. БАТЯ собрал за расширенный уикенд более 110 млн рублей, в три раза обогнав жанрового конкурента, на счету которого около 37 млн рублей. Изначально фильм с Владимиром Вдовиченковым в главной роли должен был выходить на этой неделе в формате превью с ограничением два сеанса в сутки на один кинотеатр. Однако картина появилась в кинотеатрах уже 18 февраля, и по ходу уикенда ограничение было снято. Так что для БАТИ этот уикенд вполне можно считать стартовым.



Среди многочисленных жанровых новинок лучше всего себя показала драма с Джоди Фостер и Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли МАВРИТАНЕЦ (MG). По предварительным данным, за шесть дней проект заработал 32 млн рублей, показав лучшую наработку на сеанс среди всех независимых новинок. У фильма отличный сарафан и хорошие перспективы на дальнейший прокат.

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23.02.2021 Автор: Георгий Романов