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Предварительная касса уикенда: «Конек-Горбунок» вне конкуренции

За расширенный уикенд он может заработать более 550 млн рублей

В отечественном кинопрокате по итогам уикенда с большим отрывом первое место заняла отечественная сказка КОНЕК-ГОРБУНОК (SPPR). Релиз за четыре дня проката записал на свой счет более 270 млн рублей и теперь за расширенный уикенд должен брать 550 млн, а возможно, преодолеет и 600-миллионную планку сборов. 

Второй лучшей новинкой стала работающая в формате превью комедия БАТЯ (CP). На счету фильма с Владимиром Вдовиченковым около 33 млн рублей. Это позволило картине расположиться на четвертой строчке чарта, опередив главного жанрового конкурента, еще один российский проект СПАСИТЕ КОЛЮ! (WDS), у которого за уикенд всего 20 млн рублей и самая низкая посещаемость на сеанс во всей первой десятке. 

Драма МАВРИТАНЕЦ (MG) и триллер АФЕРИСТКА (VLG) заняли 6 и 7 строчки таблицы лучших релизов уикенда, собрав 17 и 15 млн рублей соответственно. Оба релиза также показали одинаковую заполняемость 15 человек на сеанс. Правда, тут стоит уточнить, что АФЕРИСТКА начинала свой прокат на день позже конкурента, в пятницу. 

Хоррор ПОВОРОТ НЕ ТУДА: НАСЛЕДИЕ (PRD) явно приглянулся целевой аудитории, показав третий результат по заполняемости. Здесь он уступил лишь лидеру и занявшей третью строчку чарта ДУШЕ (WDS). Фильм заработал за четыре дня проката 15 млн рублей и расположился на восьмом месте таблицы.

Замкнула десятку лучших еще одна новинка − картина с Мадсом Миккельсеном РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ (CPF). Релиз смог показать результат в районе 11 млн рублей.

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22.02.2021 Автор: Георгий Романов

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