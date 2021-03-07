Предварительная касса уикенда: «Райя и последний дракон» собирает около 200 млн рублей

По предварительным данным, с результатом около 200 млн рублей, лидером уикенда стал анимационный релиз РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (WDS). Этот результат несколько ниже, чем был у лидеров последних двух недель, однако с учетом повышенной конкуренции на праздничном уикенде кассу релиза можно назвать более чем удовлетворительной.

Этот уикенд стал стартовым сразу для трех отечественных комедий, рассчитанных примерно на одну и ту же целевую аудиторию. К сожалению, борьбы не вышло - с огромным преимуществом победу праздновал фильм с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой в главных ролях ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (CP). Релиз заработал порядка 145 млн рублей и занял вторую строчку чарта. Чуть меньше собирал в свой первый полноценный уикенд еще один недавний комедийный релиз ЦПШ БАТЯ (132 млн рублей). Его менее удачливые конкуренты РАШН ЮГ (SPPR) и ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ (NKI) смогли записать на свой счет 24 и 13 млн рублей соответственно, уступив уже упоминвшемуся БАТЕ (около 60 млн рублей в третий с учетом превью уикенд) и продемонстрировав самую низкую посещаемость в первой десятке.

Российская драма БЕЛЫЙ СНЕГ (CAO) пополнила свою копилку за 4 дня на 15 млн рублей. Проходящий в данный момент чемпионат мира по лыжным гонкам, увы, не привлек повышенного внимание к кинобиографии Елены Вяльбе. Спортивный байопик ОДИН ВДОХ год назад брал на старте 26 млн рублей.

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07.03.2021 Автор: Георгий Романов