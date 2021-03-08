Предварительная касса расширенного уикенда: «Конек-горбунок» разменивает миллиард

Свыше 300 млн рублей за расширенный праздничный уикенд собрала анимационная работа студии Disney Animation РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (WDS). Лучшим днем для релиза стал праздничный понедельник, когда ему удалось заработать более 100 млн рублей за сутки. Результат более чем достойный, ведь холдоверы ТОМ И ДЖЕРРИ (CAO) и КОНЕК-ГОРБУНОК (SPPR) также успешно работали на семейную аудиторию. Эти два фильма собрали по 140 млн рублей за пять дней и заняли третью и четвертую строчки чарта соответственно. Общие сборы фильма Олега Погодина покорили отметку в 1 млрд рублей, картина стала уже третьим «миллиардером» 2021 года. Также у КОНЬКА-ГОРБУНКА лучшая средняя посещаемость в топ-10 - 38 человек на сеанс.

Второе место в списке лучших релизов расширенного уикенда уверенно заняла комедия ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (CP). Фильм Алексея Нужного освоил около 220 млн рублей, показав аналогичную РАЙЕ среднюю посещаемость - 28 челвоек на сеанс.

Замкнула пятерку лучших с результатом около 85 млн рублей российская комедия БАТЯ (CP), которую на данный момент смело можно назвать главным спящим хитом года. На счету релиза уже около 380 млн рублей. И, судя по всему, это кино еще не выработало весь свой кассовый потенциал.

Оставшимся новинкам похвастать особенно нечем. Лучше всего среди них проявила себя комедия РАШН ЮГ (SPPR), пополнившая свою копилку примерно на 40 млн рублей за пять дней. Еще два отечественных фильма, драма БЕЛЫЙ СНЕГ (CRP) и комедия ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ (NKI), заработали по 20 млн рублей.

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08.03.2021 Автор: Георгий Романов