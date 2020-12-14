Предварительная касса уикенда: «Серебряные коньки» уверенно выигрывают уикенд

Как и ожидалось, лидером уикенда с большим отрывом стала новогодняя картина СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (CP). Проект заработал порядка 88 млн и привлек на свои сеансы в среднем по 11 человек. Результат не самы впечатляющий, но в нынешней ситуации вполне можно радоваться и этому. К тому же, у релиза много положительных отзывов и вполне осязаемая возможность добрать своё за счёт длинного проката уходящего в новогодние каникулы.



На третьем месте в таблице лучших релизов недели расположился датский анимационный проект ТВОРЦЫ СНОВ (MG). Мультфильм записал на свой счет чуть более 15 млн рублей, что стало лучшим результатом первого уикенда для анимационных проектов за всю историю дистрибьютора.



Неважно пошли дела у российской комедии НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 (MGS). Фильм Романа Каримова смог заработать всего-лишь 8 млн рублей, показав худший результат как по заполняемости, так и по наработке среди всей первой десятки чарта.



Примерно на 6 млн рублей пополнил свою копилку хоррор ДИББУК (NKI). Этого результата ему хватило, что забраться на 9 место таблицы лучших релизов уикенда. Замкнул же чарт ре-релиз культовой картины Роберта Земекиса НАЗАД В БУДУЩЕЕ (INK) с результатом около 5 млн рублей.



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14.12.2020 Автор: Георгий Романов