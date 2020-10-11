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Предварительная касса уикенда: сразу две новинки в тройке лидеров

«Довод» преодолевает 800-миллионный рубеж

По предварительным данным, спортивная драма СТРЕЛЬЦОВ (CP) с результатом 43 млн рублей вновь оказывается в лидерах недели. Но буквально в спину ей дышат отечественная трагикомедия ГУДБАЙ, АМЕРИКА (САО) и новый боевик с Лиамом Ниссон ЧЕСТНЫЙ ВОР (MG). Новинки заработали 36 и 32 млн рублей соответственно. 

Хоррор ПЕРВАЯ ВЕДЬМА (EXP) располоджился на седьмой строчке чарта. Релиз показал заполняемость в 10 человек на сеанс, и при более широкой росписи мог бы рассчитывать на больший результат, нежели 9 млн рублей. Точно такая же заполняемость и у находящегося на 10 месте триллера КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ (CPF),  однако и его количества сеансов хватило лишь на 7 млн рублей.

Мультфильм ГНОМЫ В ДЕЛЕ (NKI) не смог в полной мере привлечь семейную аудиторию и занес в свою копилку всего 7,2 млн рублей, по заполняемости в два раза уступив идущей в кинотеатрах вторую неделю анимации СЕМЕЙКА БИГФУТОВ (VLG), которая заработала около 28 млн рублей за 4 дня и расположилась на пятой строчке таблицы.

Боевик ДОВОД (CAO) преодолел 800-миллионный рубеж и уверенно движется к следующей финансовой отметке. Среди зарубежных картин российского проката этого года по этому показателю он уступает только ДЖЕНТЛЬМЕНАМ.
 

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11.10.2020 Автор: Георгий Романов

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