Предварительная касса уикенда: лучшей из новинок стала «Семейка Бигфутов»

По предварительным данным биографическая драма СТРЕЛЬЦОВ (CP) сохранила первое место еженедельного чарта и заработала около 74 млн рублей. Всего же на счету фильма с Александром Петровым уже порядка 220 млн рублей. В то же время ДОВОД (CAO) пополнив свою копилку еще на 45 млн рублей максимально приблизился у отметке в 800 млн рублей общих сборов и уже на следующей неделе его покорит.



Лучшей из новинок с результатом 38 млн рублей стала занявшая третью позицию анимационная лента СЕМЕЙКА БИГФУТОВ (VLG). Мультфильм стартовал практически также как и предыдущая часть франшизы СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ МЛАДШИЙ в 2017 году. Изначально был небольшой скепсис касаемо работы семейного кино в период обострения пандемии коронавируса, косвенно подтвержденный слабым стартом БЕЛКИ И СТРЕЛКИ неделю назад, однако ему не суждено было оправдаться.



Криминалльный триллер КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ (EXP) расположился на шестой строчке чарта собрав по нашим данным приблизительно 18 млн рублей. Но удивляет скорее другой фильм прокатчика ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 (EXP) которому уже покорилась отметка в 60 млн итоговых сборов и останавливаться он судя по всему не собирается. Среди всех хорроров выпускаемых дистрибьютором этот уже занял почетную первую строчку.



Еще две новинки замкнули десятку самых кассовых фильмов уикенда. Девятую строчку занял фильм ужасов ЛОВЕЦ СНОВ (WP) сумевший заработать порядка 7 млн рублей. А замкнул десятку боевик МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ (MG) чьи сборы остановились в районе 5 млн рублей.



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04.10.2020 Автор: Георгий Романов