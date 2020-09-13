Предварительная касса уикенда: «Мулан» не удалось сместить «Довод» с пьедестала

Впервые с возобновления кинопроката российские кинотеатры посетило более 1 млн человек. Это важный психологический барьер, хотя с учетом открытия кинотеатров в нескольких важных регионах и репертуар фактически докарантинного уровня, скачок посещаемости мог бы быть и сильнее.



Тем не менее, лидер таблицы, фантастический боевик ДОВОД (CAO), показал отличную стойкость, собрав около 150 млн рублей и потеряв всего лишь около 22% кассы своего премьерного уикенда. Всего же на счету проекта Кристофера Нолана свыше 400 млн рублей и отличные перспективы на будущее.



Диснеевский эпик МУЛАН (WDS) привлек на свои сеансы порядка 460 тысяч человек и стал первым по этому показателю. Однако средняя посещаемость составила около 16 человек на сеанс, это лишь третий показатель среди первой десятки чарта. Всего же фильм заработал приблизительно 130 млн рублей, и этот результат вряд ли соответствует амбициям проекта, даже учитывая непростую ситуацию на рынке.



Около 22 млн рублей смог записать на свой счет BTS: РАЗБЕЙ ТИШИНУ. ФИЛЬМ (COOL). Показав лучшую посезаемость (36 человекна сеанс), фильм-концерт замкнул тройку лучших релизов уикенда. Несмотря на это, сложилось ощущение, что для полного раскрытия потенциала, проекту все-таки не хватило сеансов.



Среди оставшихся картин нельзя не выделить фильм-катастрофу ГРЕНЛАНДИЯ (MG), который потерял относительно прошлой недели всего 12%. Теперь общая касса релиза составляет примерно 127 миллионов рублей.

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13.09.2020 Автор: Георгий Романов