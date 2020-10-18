Предварительная касса уикенда: на седьмой неделе проката «Довод» вновь первый

Согласно нашим данным, лидером уикенда стал, находящийся уже седьмую неделю в прокате, фантастический боевик ДОВОД (CAO). Фильм Кристовера Нолана записал на свой счет еще около 25 млн рублей, показав самую высокую наработку на один сеанс. Сейчас на счету релиза уже свыше 850 млн рублей.

Совсем немного от лидера отстал СТРЕЛЬЦОВ (CP), который до этого выигрывал три уикенда подряд. Байопик заработал чуть более 24 млн рублей и довел свои общие сборы до 320 млн рублей.

На третью строчку чарта взобрался анимационный фильм СЕМЕЙКА БИГФУТОВ (VLG). Релиз показал самую лучшую заполняемость в 15 человек на сеанс среди всей первой десятки чарта. А всего, благодаря результату в 22 млн рублей, он смог покорить вершину в 100 млн рублей общих сборов. До результата первой части франшизы осталось еще чуть более 20 млн рублей.

Лучшей из новинок уикенда стал китайский боевик АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ (MG). По предварительным результатам у фильма с Джеки Чаном в главной роли около 15 млн рублей и 6 место в таблице лучших релизов уикенда.

У еще одной новинки, триллера ГИПНОЗ (SPPR) 8 место и всего 7,5 млн рублей по итогам четырех дней проката. Средняя заполняемость оказалась самой низкой в первой десятке и равняется 4 человекам на сеанс.

Остальные новинки были рассчитаны на более узкий зрительский сегмент и не попали в топ-10 уикенда.

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18.10.2020 Автор: Георгий Романов