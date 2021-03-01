Предварительная касса уикенда: «Том и Джерри» выигрывает уикенд

Приятные новости для кинотеатров подготовили релизы этой недели. Посещаемость уикенда выросла до 2,9 млн человек, что выше аналогичного показателя прошлого года, чего в нанышнем году еще не было. Подобная тенденция не может не радовать. А лидером недели стала новинка ТОМ И ДЖЕРРИ (CAO). Несмотря на относительно невысокие предпродажи, семейная комедия разогналась на выходных и собрала более 250 млн рублей со средней заполняемостью 31 человек на сеанс, превзойдя результат ближайшего аналога от того же прокатчика − ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ.

Серебро уикенда забрал КОНЕК-ГОРБУНОК (SPPR), пополнивший свою копилку еще почти на 230 млн рублей. Релиз показал лучшую заполняемость в 32 человека на сеанс, обойдя по этому показателю даже лидера. Всего же на счету фильма Олега Погодина уже свыше 800 млн рублей.

На третье место чарта забралась комедия БАТЯ (CP) с результатом 130 млн рублей. Фильм с Владимиром Вдовиченковым уже преодолел планку в 250 млн рублей общих сборов и сдавать позиции, по всей видимости, не собирается.

Из оставшихся релизов нельзя не выделить драму МАВРИТАНЕЦ (MG) которая собрала в свой второй уикенд почти на 12% больше, чем в первый. Очень хороший результат для независимой картины, которая уже преодолела рубеж в 55 млн рублей и стала самым кассовым релизом прокатчика в этом году.

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01.03.2021 Автор: Георгий Романов