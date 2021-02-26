Предварительная касса уикенда: в лидеры выбились «Том и Джерри»

По предварительным данным, полнометражная версия знаменитого мультсериала ТОМ И ДЖЕРРИ (CAO) заработала в первый стартовый день около 25 млн рублей. Подобный результат позволяет проекту рассчитывать примерно на 240-260 млн рублей за весь уикенд. Правда, здесь есть вариант, что первый день попросту оказался фанатским: все-таки проект несет некоторые ностальгические нотки для взрослого поколения. В связи с этим множитель уикенда может быть поменьше, но вряд ли это принципиально изменит расклад сил по итогу.

На втором месте уверенно продолжает свой прокат КОНЕК-ГОРБУНОК (SPPR). У релиза почти 18 млн рублей и вполне осязаемые шансы уже к концу воскресенья увеличить свою общую кассу до 800 млн рублей.

Бронза четверга у комедии БАТЯ (CP), у которой эта неделя номинально считается первой. Отечественный проект показал результат в 13,5 млн рублей, что может дать около 80 млн рублей за четыре дня проката. К концу недели фильм преодолеет 200-миллионную отметку сборов.

Еще одной новинкой, попавшей в первую десятку чарта, стала якутская драма ПУГАЛО (PVZGL/IK). Обладатель главного приза «Кинотавра» 2020 года собрал почти 0,9 млн рублей со средней заполняемостью 14 человек на сеанс. Учитывая специфичность картины, данный результат можно считать более чем успешным. К концу недели проект может пополнить свою копилку на 6-7 млн рублей.

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26.02.2021 Автор: Георгий Романов