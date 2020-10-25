Предварительная касса уикенда: с отрывом побеждает комедия «Дедушка нелегкого поведения»

Невероятный результат продемонстрировала занявшая первую строчку чарта комедия ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (PNR). Фильм с Робертом Де Ниро и Умой Турман собрал около 48 млн рублей, что является лучшим стартом в истории прокатчика. Стоит отметить, что формально это превью-неделя для проекта, поэтому и старт от неё ожидался более умеренный. Однако, зритель настолько соскучился по классическому голливудскому контенту, что не стал разбираться и пошёл на фильм сразу как только тот появился в кинотеатрах. Релиз также показал лучшую заполняемость среди первой десятки. Она составила 16 человек на сеанс.



Вторую строчку заняла отечественная комедия ГЛУБЖЕ! (SPPR). Проект с Александром Палем в главной роли смог записать на свой счет порядка 30 млн рублей. Эти цифры практически повторяют результат схожего релиза прокатчика МИФЫ, который выходил в прокат осенью 2017 года.



Еще две российские новинки смогли попасть в топ-10 лучший релизов недели. Комедия ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА (CPR) заняла пятую строчку с результатом 12,5 млн рублей, а драма ДОКТОР ЛИЗА (BN) стала седьмой немного не дотянув до 10-миллионной отметки. Последний, к слову, показал самую низкую наработку и заподняемость на сеанс в топе.



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25.10.2020 Автор: Георгий Романов