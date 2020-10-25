Новости


Предварительная касса уикенда: с отрывом побеждает комедия «Дедушка нелегкого поведения»

Отечественный проект «ГЛУБЖЕ!» второй

Невероятный результат продемонстрировала занявшая первую строчку чарта комедия ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (PNR). Фильм с Робертом Де Ниро и Умой Турман собрал около 48 млн рублей, что является лучшим стартом в истории прокатчика. Стоит отметить, что формально это превью-неделя для проекта, поэтому и старт от неё ожидался более умеренный. Однако, зритель настолько соскучился по классическому голливудскому контенту, что не стал разбираться и пошёл на фильм сразу как только тот появился в кинотеатрах. Релиз также показал лучшую заполняемость среди первой десятки. Она составила 16 человек на сеанс.

Вторую строчку заняла отечественная комедия ГЛУБЖЕ! (SPPR). Проект с Александром Палем в главной роли смог записать на свой счет порядка 30 млн рублей. Эти цифры практически повторяют результат схожего релиза прокатчика МИФЫ, который выходил в прокат осенью 2017 года. 

Еще две российские новинки смогли попасть в топ-10 лучший релизов недели. Комедия ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА (CPR) заняла пятую строчку с результатом 12,5 млн рублей, а драма ДОКТОР ЛИЗА (BN) стала седьмой немного не дотянув до 10-миллионной отметки. Последний, к слову,  показал самую низкую наработку и заподняемость на сеанс в топе. 
 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

25.10.2020 Автор: Георгий Романов

Самое читаемое

«Довод» − единственный неазиатский проект в пятерке международного топа

Международная касса: аниме «Клинок, рассекающий демонов» поставило новый рекорд в Японии

Подробнее
Компания не смогла найти инвестора или покупателя на свои активы

Сервис коротких видео Quibi закрывается

Подробнее
Весь пьедестал должны занять новинки!

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 октября

Подробнее
Ни одна из новинок не попала в первую пятерку

Предварительная касса уикенда: на седьмой неделе проката «Довод» вновь первый

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}
 
 