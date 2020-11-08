Новости


Предварительная касса уикенда: «Ведьмы» удержали лидирующие позиции

«Подольские курсанты» и «Кольская сверхглубокая» стартовали ниже ожиданий

По предварительным данным лидером уикенда вновь стало семейное фентези ВЕДЬМЫ (CAO). Фильм Роберта Земекиса записал за 4 дня проката в свою копилку примерно 65 млн рублей. Правда, с учетом праздничного дня, выпавшего на среду, эта цифра выростает до 100 млн рублей за расширенный уикенд. 

Две главные отечественные новинки, военная драма ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ (СР) и хоррор КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ (VLG) не оправдали в полной мере возложенные на них надежды, собрав, по нашим данным, 38 и 20 млн рублей соответственно (51 и 25,5 млн с учетом праздничной среды). Оба проекта привлекли примерно по 8 человек на сеанс, что явно не совсем соответствует их потенциалу. Очевидно сказывается усталось зрителя от отечественного кино, аналогов которому в прокате, увы, практически нет. 

Франко-китайский мультфильм КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (NKI) заработал около 12 млн рублей за обычный уикенд и 15,5 млн рублей за расширенный. Анимационный релиз уступил своему главному конкуренту, работающему уже вторую неделю ПОВЕЛИТЕЛЮ ДРАКОНОВ (VLG) как по количеству сеансов, так и по средней заполняемости.

Еще две новинки недели, триллер ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ (SPPR) и боевик ВЫБИВАЯ ДОЛГИ (EXP) также попали в десятку лучших релизов уикенда, но оба собрали чуть более 5 млн рублей, причем отечественный релиз показал худшую заполняемость в 4 человека на сеанс.
 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

08.11.2020 Автор: Георгий Романов

Самое читаемое

«Довод» преодолевает 900-миллионный рубеж

Предварительная касса уикенда: «Ведьмы» ожидаемо первые

Подробнее
В список вошло 76 картин

Минкультуры назвало кинодебюты, не допущенные к питчингам 2020 года

Подробнее
Об обсуждаемых вариантах БК рассказал продюсер Сергей Сельянов

Стало известно, как именно государство хочет потратить 4,2 млрд рублей на поддержку кинотеатров

Подробнее
Она будет агрегировать всё, что производит холдинг

ВГТРК запускает онлайн-платформу для собственного контента

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 