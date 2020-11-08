Предварительная касса уикенда: «Ведьмы» удержали лидирующие позиции

По предварительным данным лидером уикенда вновь стало семейное фентези ВЕДЬМЫ (CAO). Фильм Роберта Земекиса записал за 4 дня проката в свою копилку примерно 65 млн рублей. Правда, с учетом праздничного дня, выпавшего на среду, эта цифра выростает до 100 млн рублей за расширенный уикенд.



Две главные отечественные новинки, военная драма ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ (СР) и хоррор КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ (VLG) не оправдали в полной мере возложенные на них надежды, собрав, по нашим данным, 38 и 20 млн рублей соответственно (51 и 25,5 млн с учетом праздничной среды). Оба проекта привлекли примерно по 8 человек на сеанс, что явно не совсем соответствует их потенциалу. Очевидно сказывается усталось зрителя от отечественного кино, аналогов которому в прокате, увы, практически нет.



Франко-китайский мультфильм КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (NKI) заработал около 12 млн рублей за обычный уикенд и 15,5 млн рублей за расширенный. Анимационный релиз уступил своему главному конкуренту, работающему уже вторую неделю ПОВЕЛИТЕЛЮ ДРАКОНОВ (VLG) как по количеству сеансов, так и по средней заполняемости.



Еще две новинки недели, триллер ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ (SPPR) и боевик ВЫБИВАЯ ДОЛГИ (EXP) также попали в десятку лучших релизов уикенда, но оба собрали чуть более 5 млн рублей, причем отечественный релиз показал худшую заполняемость в 4 человека на сеанс.



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08.11.2020 Автор: Георгий Романов