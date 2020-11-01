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Предварительная касса уикенда: «Ведьмы» ожидаемо первые

«Довод» преодолевает 900-миллионный рубеж

По предварительным данным лидером уикенда стало семейное фэнтези ВЕДЬМЫ (CAO). Проект прошел по верхней планке ожидания и заработал приблизительно 120 млн рублей. Картина показала лучшую заполняемость в первой десятке (16 человек на сеанс), а по наработке на сеанс уступила лишь непотопляемому ДОВОДУ (CAO), который за 2 месяца проката уже имеет в своей копилке свыше 900 млн рублей.

Вторую строчку таблицы лучших релизов недели занял лидер прошлой недели ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (PNR). Релиз показал удивительную стойкость, потеряв всего 11% сборов. В абсолютных же цифрах на счету фильма уже свыше 110 млн рублей, 43 из которых он заработал в прошедший уикенд.

Мультфильм ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ (VLG) несмотря на обнадеживающие показатели четверга не смог дотянуться до стартовых цифр СЕМЕЙКИ БИГФУТОВ (VLG) и записал на свой счет около 30,5 млн рублей. Впрочем, этот результат позволил немецкому анимационному фильму взять бронзу нашего чарта.

Сразу две хоррор-новинки попали в дестяку лучших. Отечественный релиз ВДОВА (CP) не смог в полной мере воспользоваться прошедшим в субботу Хеллоуином и заработал всего чуть более 14 млн рублней. А вот американский проект ПУСТОШЬ ТЬМЫ И ЗЛА (PRD)  показал неплохую наработку в 10 человек на сеанс, но колличество этих самых сеансов не позволило ему преодолеть планку в 7 млн рублей. Фильмы заняли 5 и 7 строчку таблицы соответственно.
 

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01.11.2020 Автор: БК

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