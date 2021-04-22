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Предварительная касса четверга: «Гнев человеческий» стартует лучше «Джентльменов»

Год назад предыдущий фильм Гая Ричи в первый день заработал на 15% меньше

По предварительным данным, с результатом порядка 42 млн рублей лидером четверга в отечественном кинопрокате стал боевик ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (VLG). Новый фильм Гая Ричи опередил предыдущую работу режиссера, криминальный боевик ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, почти на 15%. С таким результатом новинка вполне может замахнуться на 250-280 млн рублей к концу выходных. 

Около 5,8 млн рублей на свой счет записала вторая часть трилогии по романа Толкина ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ. ПЕРЕВЫПУСК (UPI). Это почти в два раза меньше, чем неделю назад заработал ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА. ПЕРЕВЫПУСК (UPI). Скорее всего результат первого уикенда будет колебаться в районе 30 млн рублей.

Хоррор НЕЧЕСТИВЫЕ (SPPR) начал свой прокат с 2 млн рублей и  может рассчитывать на 14-16 млн рублей к концу недели. Релиз занял пятую строчку чарта.

Ближе к концу топ-10 также обосновались две независимые жанровые новинки - фантастический боевик ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР (NKI) и драма ВЕЛИКИЙ (EXP). На счету фильмов 1,3 и 1,1 млн рублей соответственно. Кждый из них заработает за уикенд приблизительно 10-12 млн рублей.
 

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22.04.2021 Автор: Георгий Романов

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