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Предварительная касса четверга: «Чудо женщина 1984» возглавила прокат

В топ-10 также попали еще три новинки

Заработов порядка 21 млн рублей, лидером четверга стала экранизация комиксов DC ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 (CAO). Такой результат позволяет фильму рассчитывать на 140-160 млн рублей по итогам уикенда. Финишировавшее вторым фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (WDS) освоило еще около 13,5 млн рублей. За счет семейной аудитории российская картина в выходные может вырваться в лидеры. 

Шведский хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА (EXP) в первый день широкого проката смог записать на свой счет свыше 2,5 млн рублей, что может вылиться в 15-17 млн рублей за четыре дня проката. За неделю превью фильм уже заработал около 20 млн рублей, общий результат после первого полноценного уикенда обещает быть внушительным для подобного проекта. 

Отечественная новинка, комедия НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ (SPPR), показала самую низкую посещаемость на сеанс среди всей первой десятки. Показанный результат в 1,5 млн рублей обещает превратиться в примерно 10 млн рублей за весь уикенд.

Последней новинкой, попавшей в первую десятку, стала эротическая мелодрама ОБЫКНОВЕННАЯ СТРАСТЬ (PIFD). На ее счету 0,4 млн рублей, к концу недели она сможет рассчитывать на 3-3,5 млн рублей.
 

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14.01.2021 Автор: Георгий Романов

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