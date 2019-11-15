Предварительная касса четверга: «Ford против Ferrari» лидирует

По предварительным данным, лидером четверга в российском прокате стала спортивная драма FORD ПРОТИВ FERRARI (FOX). Фильм Джеймса Мэнголда записал на свой счет примерно 25 млн рублей, что должно вылиться примерно в 160-170 млн рублей за весь уикенд.



На втором месте расположилась другая новинка − АНГЕЛЫ ЧАРЛИ (WDSSPR). Комедийный экшн заработал порядка 9-10 млн рублей, что может дать примерно 65-70 млн рублей за четыре дня проката. Не самая радужная перспектива для достаточно амбициозного релиза.



Скромные результаты пока показывает новый фильм Роланда Эммериха МИДУЭЙ (CP). По неофициальным данным, на счету фильма всего 3,5 млн рублей и шестое место чарта, при худшей посещаемости среди всей первой десятки. В самом лучшем случае, к концу недели фильм сможет рассчитывать примерно на 25-28 млн рублей.



На восьмой и одиннадцатой строчках оказались две драмы. ХОРОШИЙ ЛЖЕЦ (CAO) с Хелен Миррен и Йеном Маккеленом заработала 2,8 млн рублей, а ГРЕХ (WDSSPR) режиссера Андрея Кончаловского смог добыть в дебютный день 2 млн рублей. По итогу уикенда фильмы могут пополнить свою копилку на 20 и 14 млн рублей соответственно.



Анимационный релиз СТРАЖИ АРКТИКИ (VLG) с 0,9 млн рублей в список лучших не попал, однако мультфильм должен наверстать своё на выходных и выйти на результат примерно 16-18 млн рублей.



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15.11.2019 Автор: Георгий Романов