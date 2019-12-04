Официальная касса России: у «Холодного сердца 2» лучший старт среди мультфильмов в истории

Сборы сиквела ХОЛОДНОГО СЕРДЦА по итогам первого уикенда составили 801 млн рублей. Это в два с половиной раза лучше стартовых показателей первой части (317 млн) и выше цифр таких проектов как МИНЬОНЫ (779 млн) и КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3 (670 млн).

«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ – очень фанатская и вызывающая сильное привыкание франшиза. Уникальные персонажи, небанальная история, песни, потребительские товары во всем их многообразии не дали за эти годы о фильме забыть. Напротив, количество его поклонников только выросло, а любовь усилилась», − рассказала в интервью ЭБК вице-президент по маркетингу компании Disney в России Елена Бродская.

Детектив Райана Джонсона ДОСТАТЬ НОЖИ занял вторую строчку бокс-офиса. Касса первого полноценного уикенда проекта достигла 105 млн, а с учетом пятидневного превью в копилке фильма уже 127 млн. Это ожидаемо уступает показателям УБИЙСТВА В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ (336 млн), однако соответствует уровню ДЕВУШКИ В ПОЕЗДЕ (112 млн) и вдвое превосходит цифры картины НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (56,6 млн).

«У фильма отличный «сарафан» и большое количество позитивных отзывов. Вместе с нашими кинотеатральными партнерами мы планируем максимально долго держать картину в эфире», − рассказал в интервью ЭБК директор по кинопрокату компании «Централ Партнершип» Павел Верещагин.

Замкнула тройку лучших спортивная драма FORD ПРОТИВ FERRARI. На счету картины после трех недель проката 542 млн, она приближается к итоговым сборам таких блокбастеров как ШАЗАМ! (634 млн) и ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ (593 млн).

Еще один спортивный байопик, отечественный ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ, занял четвертую строчку бокс-офиса. Не имея звезд среди актерского состава и при непростом конкурентном окружении новинке удалось освоить 58,3 млн, что стало третьим стартом среди проектов прокатчика Megogo Distribution в этом году.

На пятой неделе проката впервые в десятку лучших попал проект АЛЛА ПУГАЧЕВА. ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ. Его выручка по итогам уикенда составила уже 33,0 млн, среди других музыкальных фильмов он уступает только двум релизам корейской группы BTS (61,8 млн и 46,4 млн).

Восьмое место бокс-офиса занял российский хоррор ТВАРЬ. Он смог заработать за уикенд 11,5 млн, это ниже цифр фильмов ГОСТИ (20,4 млн), ФОТО НА ПАМЯТЬ (19,0 млн) и ПРОИГРАННОЕ МЕСТО (13,8 млн). У новинки самая низкая посещаемость среди фильмов топ-10 − в среднем 7 зрителей на сеанс.

Замкнуло десятку сильнейших французское драмеди ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА. С результатом 4,7 млн картина обошла такие фильмы как ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ (4,1 млн) и СОБЛАЗН (4,0 млн).

Общая касса топ-20 в России составила 1,161 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 1,265 млрд. Это на 114,1% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 85,7% больше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавлял мультфильм РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА.

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04.12.2019 Автор: Максим Острый