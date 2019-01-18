Предварительная касса четверга: триллер «Стекло» потеснил «Т-34»

Первое место в отечественном кинопрокате по итогам минувшего дня заняла картина СТЕКЛО (WDSSPR). Фильм, по предварительным и неофициальным данным, собрал на территории России около 56–57 млн рублей, что на 42% больше по сравнению с первым днем СПЛИТА. Касса проекта за весь уикенд может достигнуть 330–350 млн рублей, тогда как релиз 2017 года завершил первую четырехдневку с 240 млн рублей.

Около 4 млн рублей на счету драмы ДВЕ КОРОЛЕВЫ (UPI). Почти 45% от этой суммы обеспечили кинотеатры Москвы и Санкт-Петербурга. Картина идет на 27–29 млн рублей за уикенд.

Другая новинка четверга, мультфильм АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ (VLG), пока располагается в чарте ниже релиза UPI, но к концу воскресенья окажется выше. Релиз освоил около 2,4 млн рублей, что даст 40–50 млн рублей. Предыдущая анимационная часть франшизы стартовала примерно на том же уровне (52 млн рублей с учетом СНГ).

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18.01.2019 Автор: Андрей Белый