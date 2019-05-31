Предварительная касса четверга: cиквелы идут хуже ожиданий

По итогам четверга первое место в отечественном кинопрокате занял мультфильм ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 (UPI). Сиквел освоил около 68-70 млн рублей на территории России. Это существенно хуже сборов первой части франшизы, которая в первый полноценный день проката в августе 2016 года собрала 123 млн рублей. Сейчас, правда, приросты на выходных должны быть чуть выше. К концу воскресенья сборы новинки могут увеличиться до 370-400 млн рублей.

ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ (CAO) финишировал на второй строчке чарта, собрав около 33-34 млн рублей. Сборы фильма за весь уикенд, скорее всего, не превысят и 200 млн рублей. Первая часть в мае 2014 года освоила на старте 295 млн рублей.

АЛАДДИН (WDSSPR) занял третье место, лишь немного проиграв ГОДЗИЛЛЕ. На счету фильма 30-31 млн рублей за прошедший четверг. За весь второй уикенд релиз претендует на 190-200 млн рублей.

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31.05.2019 Автор: Андрей Белый