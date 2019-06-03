Предварительная касса уикенда: «Тайная жизнь домашних животных 2» не заметила конкурентов

Первое место в отечественном кинопрокате по итогам минувшего уикенда занял мультфильм ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 (UPI). Сиквел освоил около 435-440 млн рублей без учета СНГ. Это на четверть хуже сборов первой части франшизы, у которой в первый уикенд проката было 588 млн рублей. С учетом превью-показов на счету новинки почти 700 млн рублей, тогда как у предшественника на аналогичный период проката было 969 млн рублей.

ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ (CAO) финишировал только на третьей строчке чарта (пропустив вперед также АЛАДДИНА), собрав около 150-155 млн рублей. Это практически в два раза меньше первой части, которая в мае 2014 года освоила на старте 295 млн рублей.

В рамках превью-показах на выходных стартовала картина РОКЕТМЕН (СРР). За два дня фильм освоил 3,5 млн рублей в одной сотне кинотеатров.

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03.06.2019 Автор: Андрей Белый