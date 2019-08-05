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Предварительная касса уикенда: спин-офф «Форсажа» финишировал первым

Но новинка стартовала хуже восьмой части франшизы

ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ (UPI) легко занял первое место в российском кинопрокате. По предварительным и неофициальным данным, на счету фильма 470-475 млн рублей без учета СНГ. Это существенно меньше, чем было у последних частей основной франшизы. ФОРСАЖ 8, напомним, освоил 712 млн рублей на старте, а ФОРСАЖ 7 – 753 млн рублей.

КОРОЛЬ ЛЕВ (WDSSPR) провел уверенно свой третий уикенд. За отчетный период релиз освоил около 220 млн рублей и довел свою общую кассу до 2,23 млрд рублей. С учетом стран СНГ касса релиза уже превысила 2,5 млрд рублей.

Мультфильм РУСЛАН И ЛЮДМИЛА: ПЕРЕЗАГРУЗКА (EXP) заработал за прошедший уикенд примерно 16 млн рублей, заняв третье место.

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05.08.2019 Автор: Андрей Белый

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