Предварительная касса уикенда: «Оно 2» снова обошел всех

Первое место в российском кинопрокате по итогам прошедшего уикенда сохранила за собой картина ОНО 2 (САО). По предварительным и неофициальным данным, на счету фильма около 202-203 млн рублей на территории России. Таким образом общие сборы релиза составляются уже почти 900 млн рублей.

Среди новинок уикенда впереди казалась картина СТРИПТИЗЕРШИ (MG), в активе которой около 60 млн рублей. Этого хватило, чтобы занять вторую строчку чарта.

Драма ЩЕГОЛ (САО) заняла третье место за отчетный период, собрав 34-35 млн рублей. Российская картина ДОРОГОЙ ПАПА (СР) заработала около 23 млн рублей по итогам всего уикенда.

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: СМАЙЛ (EXP) собрал 18-18,5 млн рублей за первые четыре дня проката. Мультфильм ПТИЧИЙ ДОЗОР (NKI) закончил уикенда с суммой в 19 млн рублей.

Превью-показы ТАЙНЫ ПЕЧАТИ ДРАКОНА (NKI) в IMAX принесли фильму чуть больше 12 млн рублей. Картина замкнула десятку сильнейших за прошедший уикенд. В четверг фильм выходит в широкий прокат

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16.09.2019 Автор: Андрей Белый