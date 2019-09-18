Официальная касса России: «Оно 2» сохраняет лидерство

Первую строчку в российском прокате сохранило продолжение хоррора ОНО. Падение его сборов достигло 63,6%, что значительно выше, чем было у первой части (42,6%), и примерно на одном уровне с другими летними блокбастерами: ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА (63,4%) и ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ (67,4%). Тем не менее, сборы сиквела по-прежнему опережают график предшественника (901 млн против 787 млн после одиннадцати дней проката).

По верхней границе ожиданий стартовала криминальная драма СТРИПТИЗЕРШИ (59,9 млн и второе место). Премьерные цифры на 17,5 млн опередили показатели предыдущей актерской работы Дженнифер Лопес, комедии НАЧНИ СНАЧАЛА (42,4 млн), и почти вдвое улучшили результат первого уикенда БОЛЬШОЙ ИГРЫ (31,8 млн) с Джессикой Честейн.

«Мы рассчитывали, что старт окажется где-то в этих пределах, потому что заинтересованность была видна заранее – и по реакции на трейлер, и по активности в соцсетях как звезд в касте, так и их поклонников. В связи с тем, что в январе мы выпускали НАЧНИ СНАЧАЛА, собравшего около 90 миллионов рублей, мы видели, что интерес к этому фильму точно выше хотя бы за счет расширения целевой аудитории», − рассказал в интервью ЭБК глава компании Megogo Distribution Владимир Артеменко.

Одноименная экранизация лауреата Пулитцеровской премии, романа ЩЕГОЛ, напротив, не оправдала ожиданий. Психологическая драма не смогла привлечь широкую аудиторию, не знакомую с книжным первоисточником, и стартовала с 34,2 млн. Доля столицы в сборах составила характерную для арт-мейнстрима цифру в 35,2%.

Российская семейная картина ДОРОГОЙ ПАПА (23,0 млн) также не вызвала высокого зрительского интереса. Средняя посещаемость составила лишь 7 человек на сеанс, несмотря на лучшую среди новинок роспись и массивную рекламную кампанию. Фильм выступил слабее, чем другая семейная комедия от «Централ Партнершип» − ЗАВТРАК У ПАПЫ (30,0 млн рублей). Не смог покориться и результат предыдущей работы режиссера Михаила Расходникова ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ (37,3 млн).

Еще одна новинка, ориентировавшаяся на семейную аудиторию — мультфильм ПТИЧИЙ ДОЗОР — стартовала несколько слабее последних анимационных релизов компании «Наше кино», таких как СЛАВНЫЕ ПТАШКИ (20,9 млн) и ПУШИСТЫЙ ШПИОН (22,4 млн). В копилке фильма 19,1 млн, он занял шестое место.

На седьмой строчке — хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: СМАЙЛ (18,3 млн). Сборы картины уступили результатам других проектов «Экспоненты», таких как ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ (24,7 млн), ЗАКЛЯТЬЕ: НАШИ ДНИ (21,7 млн) и АСТРАЛ: НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (20,1 млн).

Замкнуло десятку лучших приключенческое фэнтези ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА, которое в рамках превью-показов в 57 кинозалах IMAX заработало 12,1 млн. Фильм также отметился высокой посещаемостью — в среднем 51 и 59 зрителей в субботу и в воскресенье соответственно.

Также в прокат вышли аниме ПРОМАР (2,5 млн рублей, шестнадцатое место), классическая картина Вуди Аллена МАНХЭТТЕН (2,4 млн, семнадцатая строка) и анимационный МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №102. ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ (2,4 млн, восемнадцатое место).

Общая касса топ-20 в России составила 464 млн рублей, с учетом стран СНГ – 486 млн. Это на 36,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 15,3% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавлял фильм ХИЩНИК.

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18.09.2019 Автор: Максим Острый