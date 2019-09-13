Предварительная касса четверга: «Оно 2» не заметил конкурентов

Первое место в российском кинопрокате по итогам четверга сохранила за собой картина ОНО 2 (САО). По предварительным и неофициальным данным, на счету фильма около 28-29 млн рублей на территории России. Таким образом в свой второй уикенд релиз идет примерно на 170-190 млн рублей.

Среди новинок уикенда впереди неожиданно оказалась картина СТРИПТИЗЕРШИ (MG), в активе которой около 8,5 млн рублей. По итогам уикенда релиз с Дженнифер Лопез в главной роли может освоить около 55-65 млн рублей.

Драма ЩЕГОЛ (САО) заняла третье место в чарте четверга, собрав 6,7-7 млн рублей. К концу воскресенья сумма сборов фильма может увеличиться до 40-45 млн рублей.

Российская картина ДОРОГОЙ ПАПА (СР) после 2,5 млн рублей в четверг претендует на 18-22 млн рублей по итогам всего уикенда. ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: СМАЙЛ (EXP) расположился следом за отечественным фильмом, собрав 2,4-2,5 млн рублей, что может дать 14-16 млн рублей за первые четыре дня проката.

Превью-показы ТАЙНЫ ПЕЧАТИ ДРАКОНА (NKI) принесли фильму пока 1,2 млн рублей, за все выходные сумма может увеличиться до 7-8 млн рублей. Мультфильм ПТИЧИЙ ДОЗОР (NKI) от того же прокатчика собрал около 1 млн рублей, что может дать 18-22 млн за весь уикенд.

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13.09.2019 Автор: Андрей Белый