Предварительная касса четверга: «Оно 2» собрал около 130 млн рублей

Первом месте в российском кинопрокате по итогам четверга уверенно заняла картина ОНО 2 (САО). По предварительным и неофициальным данным, на счету фильма около 128-130 млн рублей на территории России. На долю фильма пришлось более 86% от всех сборов за вчерашний день. За весь уикенд картина претендует на 600-650 млн рублей, что будет в полтора раза больше, чем у первой части франшизы (407 млн).

Российская новинка ОДЕССА (WDSSPR) завершила день с 5 млн рублей на счету. К концу выходных фильм может собрать 30-35 млн рублей.

Мультфильм КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ (CPF) по итогам четверга освоил чуть больше 1,4 млн рублей. За весь уикенд релиз может освоить около 20-25 млн рублей.

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06.09.2019 Автор: Андрей Белый