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Предварительная касса уикенда: «Оно 2» собрал более 550 млн рублей

Сиквел стартовал на треть лучше первой части

Первом место в российском кинопрокате по итогам уикенла уверенно заняла картина ОНО 2 (САО). По предварительным и неофициальным данным, на счету фильма около 555-560 млн рублей на территории России. На долю фильма пришлось более 77% от всех сборов за отчетный период. Предыдущая часть франшизы два года назад освоила в первый уикенд 407 млн рублей, то есть прирост сборов составил 35%. Нынешний результат, разумеется, установил новый стартовый рекорд среди хорроров, а также среди сентябрьских релизов.

Российская новинка ОДЕССА (WDSSPR) завершила уикенд с 32-33 млн рублей на счету, что хватило два второго места в чарте.

Мультфильм КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ (CPF) непосредственно за уикенд освоил около 23 млн рублей. Это с большим запасом лучший результат среди анимационных релизов дистрибьютора. С учетом превью-показов бокс-офис картины уже перевалил за 30 млн рублей.

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09.09.2019 Автор: Андрей Белый

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