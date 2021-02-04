Кассовые итоги января в кинопрокате России и СНГ

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие кассовые сборы отечественного кинопроката в январе 2021 года составили внушительные 5,363 млрд рублей, что сразу на 266,25% больше, чем было в декабре, но на 30,47% меньше, чем в январе прошлого года. При пересчете в валюту динамика схожая: месячные сборы составили $72,154 млн, то есть в отношении декабря этого года рынок вырос на 269%. А вот по сравнению с январем прошлого года − просел на 43,82%.

В первый месяц 2021 года зрители ходили в кино гораздо чаще, чем в декабре, чему способствовали праздники. Российские кинотеатры продали в январе 18,763 млн билетов, что на 289% больше, чем месяцем ранее, но на 36% меньше, чем в январе 2020 года.

При подсчете цифр с учетом кинотеатров СНГ картина аналогичная: взрывной рост кассы относительно показателей декабря, и падение относительно января прошлого года. Площадки России и стран Содружества (без Украины) совместными усилиями собрали в январе 2021 года 5,558 млрд рублей и продали 19,589 млн кинобилетов. Это на 257% и 276% больше, чем было месяцем ранее. По сравнению с январем 2020-го бокс-офис сократился на 32%, а посещаемость − на 37%.

В валюте в декабре 2020 года кинотеатры России и СНГ заработали $74,777 млн. По сравнению с прошлым годом валютные сборы сократились на 45%, а в сравнении с прошлым месяцем выросли на 260%.

Самым кассовым релизом января 2021 года стал фильм ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (WDS).

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04.02.2021 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова