Касса четверга: «Джокер» не оставляет шансов конкурентам

Кинокомикс от компании DC ДЖОКЕР (САО) мощно стартовал, и в первый день проката собрал 112,6 млн рублей. Это позволяет ему рассчитывать на полумиллиардные сборы по итогам уикенда. На долю фильма пришлось порядка 80% дневной выручки, что не могло не сказаться на результатах конкурентов.

На вторую строчку взобрался мультфильм ЭВЕРЕСТ (UPI), собравший 13,7 млн рублей, что пока вряд ли можно назвать успехом. В середине августа другой мейджорский мультфильм − ANGRY BIRDS 2 В КИНО − начинал свой прокат в три раза лучше. Скорее всего, благодаря силе семейной аудитории, проект поправит свое положение на выходных: по итогам уикенда сборы ЭВЕРЕСТА уйдут за 100 млн рублей.

Среди других новинок выше всех забралась комедия ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ? (VLG). Релиз заработал за четверг 0,9 млн рублей и занял шестое место в таблице. К концу выходных фильм может получить всего 5 млн рублей. Так же в десятку лучших пробился отечественный релиз ВОЛШЕБНИК (СР), занявший восьмую строчку чарта. Драмеди с Семеном Трескуновым заработал 0,6 млн рублей и может рассчитывать на 3-4 млн рублей за четырехдневку.

Остальные новинки, среди которых российская драма ЛЮБИ ИХ ВСЕХ, хоррор ДОБЫЧА, а также итальянская картина ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. НЕИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ в десятку не попали и могут претендовать по итогам уик-энда примерно на 1,5-2 млн рублей.

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04.10.2019 Автор: БК