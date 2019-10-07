Предварительная касса уикенда: «Джокер» стартует выше прогнозов

Первое место в российском кинопрокате по итогам прошедшего уикенда уверенно занял обладатель главного приза Венецианского кинофестиваля − ДЖОКЕР (САО). Фильм заработал за четырехдневку 650 млн рублей, тем самым превзойдя даже самые смелые прогнозы. Среди экранизаций комиксов DC на старте больше брал только ОТРЯД САМОУБИЙЦ – 747 млн рублей.

В выходные очень хорошую наработку показал мультфильм ЭВЕРЕСТ (UPI). Заработанных 230 млн рублей проекту хватило чтобы подняться на вторую строчку недельного чарта.



Среди других новинок лучше всего себя показали российский проект ВОЛШЕБНИК (СР) – 8,5 млн рублей и экранизация книги Софии Кинселы ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ? (VLG) – 7,5 млн рублей. Фильмы заняли шестую и седьмую строчку таблицы, пропустив вперед себя новинки прошлой недели К ЗВЕЗДАМ (FOX) и ГЕРОЙ (СР), а также идущую уже третью неделю в кинотеатрах ТАЙНУ ПЕЧАТИ ДРАКОНА (NKI).

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07.10.2019 Автор: Георгий Романов