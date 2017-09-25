Новости


Предварительная касса уикенда: «Kingsman» уверенно возглавил прокат

«Лего Ниндзяго» стартовал хуже «Лего Бэтмена»

Первую строчку российского проката уверенно заняла картина KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО (Fox), которая, по предварительным и неофициальным данным, освоила около 314-318 млн рублей на территории России. Это на 60% больше, чем было у первой части, выходившей в феврале 2015 года и собравшей в первый уикенд 197 млн рублей.

ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ (CAO) занял вторую строчку с предварительным результатом 89-92 млн рублей в России. Это заметно ниже по сравнению с ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН (124 млн рублей) и на одном уровне с картиной, запустившей франшизу, ЛЕГО ФИЛЬМ (97 млн рублей в РФ + СНГ).

Драма Резо Гигинеишвили ЗАЛОЖНИКИ (СР) освоила за минувший уикенд примерно 10-10,5 млн рублей, что хватило для седьмого места в чарте. Хорроры в этот уикенд выступали неудачно – ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: КОЖАНОЕ ЛИЦО (CAE) заработала только 5,5-5,8 млн рублей, тогда как ХРАНИЛИЩЕ (EXP) и вовсе ограничилось 3,7-4 млн рублей.

25.09.2017 Автор: Андрей Белый

Новости по теме:

Предварительная касса четверга: «Kingsman» стартовал очень хорошо

Официальная касса России: у «Напарника» пятый старт среди российских комедий 2017 года

Предварительная касса уикенда: «Напарнику» удалось опередить «маму!»

Предварительная касса уикенда: «Напарник» пока проигрывает «маме!»

Официальная касса России: «Оно» установило сразу несколько рекордов


Самое читаемое

Об этом объявлено в ходе пресс-конференции на «Кино Экспо 2017»

Крупнейшие дистрибьюторы объединились в Ассоциацию

Подробнее
Проект Оксаны Карас «Отличница» снят в нестандартном для ретро-детективов стиле

Первый канал покажет необычный сериал от режиссера «Хорошего мальчика»

Подробнее
Сможет ли «Kingsman» превзойти рекорд «Оно»?

Прогноз кассовых сборов в России на 21–24 сентября

Подробнее
МВД провело задержание представителей движения «Христианское государство – Святая Русь»

Минкультуры выразило благодарность за арест противников «Матильды»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 

 
 

 