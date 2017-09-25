Предварительная касса уикенда: «Kingsman» уверенно возглавил прокат

Первую строчку российского проката уверенно заняла картина KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО (Fox), которая, по предварительным и неофициальным данным, освоила около 314-318 млн рублей на территории России. Это на 60% больше, чем было у первой части, выходившей в феврале 2015 года и собравшей в первый уикенд 197 млн рублей.

ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ (CAO) занял вторую строчку с предварительным результатом 89-92 млн рублей в России. Это заметно ниже по сравнению с ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН (124 млн рублей) и на одном уровне с картиной, запустившей франшизу, ЛЕГО ФИЛЬМ (97 млн рублей в РФ + СНГ).

Драма Резо Гигинеишвили ЗАЛОЖНИКИ (СР) освоила за минувший уикенд примерно 10-10,5 млн рублей, что хватило для седьмого места в чарте. Хорроры в этот уикенд выступали неудачно – ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: КОЖАНОЕ ЛИЦО (CAE) заработала только 5,5-5,8 млн рублей, тогда как ХРАНИЛИЩЕ (EXP) и вовсе ограничилось 3,7-4 млн рублей.

25.09.2017 Автор: Андрей Белый