Предварительная касса уикенда: «Легенда о Коловрате» стартовала успешно

Новым лидером российского кинопроката в минувший уикенд стала картина ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ (СР), которая, по предварительным и неофициальным данным, освоила около 264-267 млн рублей на территории России. Среди отечественных фильмов текущего года это третий стартовый результат – позади остались, например, САЛЮТ-7 (246 млн), МАТИЛЬДА (231 млн), ГОГОЛЬ. НАЧАЛО (216 млн) и другие. Лучше в 2017-м начинали прокат только ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ и ПРИТЯЖЕНИЕ.

На вторую строчку опустился мультфильм ТАЙНА КОКО (WDSSPR), впрочем, падение кассовых сборов мультфильма вышло минимальным – менее 30%. В свой второй уикенд релиз собрал в России примерно 123-125 млн рублей, доведя общую кассу до 320 млн рублей.

ИНОСТРАНЕЦ (PRD) расположился на четвертой строчке чарта. Релиз освоил 45-46 млн рублей за уикенд – это лучших старт среди зарубежных проектов «Парадиза» в текущем году. Это также больше, чем было у НАЕМНИКА (34 млн) и ЗАКОНА НОЧИ (40 млн).

Другая независимая картина, АТЛАНТИДА (EXP), собрала около 12,5-13 млн рублей за первый уикенд. Примерно такие же цифры и у мультфильма КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ! (MVK). А вот российский ужастик КОНВЕРТ (NKI) не освоил и 5 млн рублей.

04.12.2017 Автор: Андрей Белый