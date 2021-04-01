Кассовые итоги марта 2021 года в кинопрокате России и СНГ

По предварительным подсчетам «Бюллетеня кинопрокатчика», общие кассовые сборы отечественного кинопроката в марте 2021 года составили 3,89 млрд рублей, что на 10% больше, чем было в феврале и на 44% больше, чем в было в марте прошлого года. При пересчете в валюту динамика схожая: месячные сборы составили $52,311 млн, то есть в отношении февраля этого года рынок вырос на 9%, а по сравнению с февралем прошлого года − на 29%.

В третьем месяце 2021 года зрители ходили в кино чаще, чем в феврале. Российские кинотеатры продали в январе 15,048 млн билетов, что на 13% больше, чем месяцем ранее и на 39% больше, чем в марте 2020 года.

При подсчете цифр с учетом кинотеатров СНГ картина аналогичная: рост кассы относительно показателей февраля 2021 года и марта прошлого года. Площадки России и стран Содружества (без Украины) совместными усилиями собрали в марте 2021 года 4,056 млрд рублей и продали 15,741 млн кинобилетов. Это на 10% и 14% больше, чем было месяцем ранее. По сравнению с мартом 2020-го бокс-офис вырос на 40%, а посещаемость − на 35%.

В валюте в марте 2021 года кинотеатры России и СНГ заработали $54,52 млн. По сравнению с прошлым годом валютные сборы сократились на 26%, а в сравнении с прошлым месяцем − на 10%.

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01.04.2021 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова