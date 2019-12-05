Итоги ноября в прокате: не удержали рост

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие кассовые сборы отечественного кинопроката в ноябре 2019 года составили 4,641 млрд рублей, что на 13,1% меньше, чем месяцем ранее, но на 6,67% больше, чем в ноябре прошлого года. При пересчете в валюту динамика схожая: месячные сборы составили $72,604 млн, т.е. падение в отношении октября составило 11,4%, а рост в отношении ноября прошлого года − 10,9%.

В ноябре зрители ходили в кино меньше, чем месяцем ранее: российские кинотеатры продали 18,200 млн билетов, что на 13,5% меньше, чем в октябре, и на 7,5% больше, чем в ноябре 2018 года.

При подсчете цифр с учетом кинотеатров СНГ наблюдается аналогичная картина: мягкое падение относительно показателей очень успешного октября 2019-го и рост по сравнению с цифрами прошлого года. Площадки России и стран Содружества (без Украины) совместными усилиями собрали в ноябре 2019 года 5,035 млрд рублей и привлекли 20,129 млн зрителей. Это на 12,4% и 12,7% меньше, чем было месяцем ранее. По сравнению с ноябрем 2018-го рост бокс-офиса составил 9,8%, а посещаемости − 11,1%. За ноябрь 2019-го кинотеатры России и СНГ получили $78,752 млн. По сравнению с прошлым годом валютные сборы подросли на 14,0%, а в сравнении с прошлым месяцем − упали на 11,1%.

Самыми кассовыми релизами этого месяца стали анимационные проекты ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2 (WDSSPR) и СЕМЕЙКА АДДАМС (UPI), а также спортивная экшн-драма FORD ПРОТИВ FERRARI (FOX).

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05.12.2019 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова